Столичные полицейские поймали пьяного угонщика в районе Капотня

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1-й Капотнинский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Сотрудники полиции в 1-м Капотнинском проезде задержали неоднократно судимого 43-летнего мужчину на угнанном автомобиле. Причем «гонщик» был нетрезв. От процедуры медосвидетельствования он отказался. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 апреля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

С заявлением о пропаже машины марки Hyundai стоимостью 800 тысяч рублей к стражам порядка обратился 39-летний владелец авто. Выяснилось, что потерпевший распивал спиртные напитки вместе с подозреваемым. В какой-то момент злоумышленник незаметно взял ключи от машины и украл ее.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Помимо угона, мужчине предстоит ответить за езду без прав: ранее его лишили водительского удостоверения на 1 год и 11 месяцев.

— Иномарку законному владельцу вернули, — заключила Гузь.

Ранее сообщалось, что бывшего участника пирамиды «МММ» обманули почти на миллион рублей.

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