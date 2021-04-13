Все закрытые на ремонт трамвайные маршруты запустят в Москве до 10 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все закрытые на ремонт трамвайные маршруты в столице запустят до 10 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что работы на некоторых участках находятся на начальном этапе. Тем не менее специалисты пересмотрели технологию ремонта и смогут закончить работу быстрее.

По данным дептранса, сроки могут немного сдвинуться из-за дождей, но это будет в пределах нескольких дней.

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