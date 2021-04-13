ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против «Яндекса» из-за дискриминации сторонних сервисов в поиске. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает работу по созданию дискриминационных условий на рынке поиска в интернете.

Ведомство исследует существующие антиконкурентные практики по продвижению сервисов «Яндекса» в выдаче поисковых систем и оценит последствия, к которым они могли привести. Если факт наличия антиконкурентной среды подтвердится, компания рискует получить штраф в размере от 0,01 до 0,15 процента выручки.

Отмечается, что доля компании на российском поисковом рынке в четвертом квартале 2020 года составила около 59,7 процента.

Напомним, в феврале Федеральная антимонопольная служба обязала поисковую систему предоставить в течение месяца сторонним сервисам такую возможность продвижения, какую может обеспечить себе сам «Яндекс».

В пресс-службе компании заявили, что не согласны с предупреждением и не считают все требования обязательными для выполнения. Кроме того, исполнение всех предписанных обязательств ухудшит качество поиска и положение «Яндекса» на рынке, передает РИА Новости.

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