Роскомнадзор подал в суд на Первый канал

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В отношении Первого канала составлены протоколы за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без маркировки. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в отношении телеканала и его должностного лица составлены протоколы из-за нарушения требований в сфере телерадиовещания на основании закона РФ «О средствах массовой информации».

В Роскомнадзоре отметили, что распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки не разрешается.

Уточняется, что протокол составлен на основании демонстрации 11 марта 2021 года сюжета иностранного СМИ-иноагента без соответствующего указания в эфире программы «Время покажет».

Представители Первого канала пока никак не комментировали ситуацию, сообщает РИА Новости.

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