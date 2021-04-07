Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Twitter заработал 3,7 миллиарда долларов за 2020 год
Фото: pixabay

Twitter заработал 3,7 миллиарда долларов за 2020 год

Полина Долганова

Технологии

Доходы компании Twitter составили 3,716 миллиарда долларов за 2020 год. Об этом сообщается в докладе компании, который был опубликован в среду, 7 апреля.

Уточняется, что в штате сотрудников компании к концу 2020 года насчитывалось более 5,5 тысячи человек, которые работали более чем в 35 точках по всему миру.

Руководство Twitter хочет, чтобы к 2025 году около половины сотрудников были женского пола и не менее четверти персонала — представителями разных меньшинств, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 миллионов российских пользователей.

Читайте также: Суд перенес рассмотрение дела против мессенджера Telegram

рост доходовзаписи в Твиттерсоцсети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в