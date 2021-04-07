Twitter заработал 3,7 миллиарда долларов за 2020 год
Доходы компании Twitter составили 3,716 миллиарда долларов за 2020 год. Об этом сообщается в докладе компании, который был опубликован в среду, 7 апреля.
Уточняется, что в штате сотрудников компании к концу 2020 года насчитывалось более 5,5 тысячи человек, которые работали более чем в 35 точках по всему миру.
Руководство Twitter хочет, чтобы к 2025 году около половины сотрудников были женского пола и не менее четверти персонала — представителями разных меньшинств, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 миллионов российских пользователей.
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