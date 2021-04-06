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Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных россиян
Фото: moscow-live

Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных россиян

Полина Долганова

Общество

Роскомнадзор запросил уFacebook информацию об утечке данных 500 миллионов российских пользователей соцсети. Об этом 6 апреля сообщили на сайте ведомства.

Ранее издание Business Insider предоставило данные, согласно которым личная информация 533 миллионов пользователей из 106 стран мира оказалась в публичном доступе.

Сообщается, что данные были опубликованы на хакерском форуме, таким образом они стали доступны «любому, кто обладает элементарными навыками» работы с информацией.

Кроме того, в интернете обнаружились данные более 32 миллионов американских пользователей, около 28 миллионов пользователей из Саудовской Аравии и почти 10 миллионов россиян. Утекшие в Сеть сведения включают в себя полные имена, локации, даты рождения и другую личную информацию.

В Facebook заявили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, по словам представителей компании, проблема была разрешена.

Согласно сообщению, Роскомнадзор направил запрос руководству Facebook и потребовал предоставить полную информацию о произошедшем. Также ведомство требует от администрации соцсети предпринять все необходимые меры безопасности для предотвращения подобных утечек в будущем.

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