«Совсем скоро мы увидимся»: Орлова и Кадони воссоединились на съемках «Дома-2»

Фото: Youtube / Super

Телеведущие Ольга Орлова и Влад Кадони воссоединились на съемочной площадке возобновленного телепроекта «Дом-2». Они уже прибыли на место проведения основных событий шоу.

— Ну что? Кто идет на работу, тот — мы. Сегодня мой первый рабочий день, светит солнце, плюс 20 градусов по такому случаю. И совсем скоро мы увидимся с вами, — заявила Орлова в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте.

Также звезды напомнили, что шоу запустится с 19 апреля.

Фото: Instagram / Ольга Орлова

2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске шоу «Дом-2» в своем эфире. Проект получил название «Дом-2. Новая любовь». Формат реалити-проекта будет таким же, каким был на канале ТНТ, на котором почти 16 лет выходило это шоу.

Читайте также: «Без меня!»: Бузова сообщила об уходе из «Дома-2»