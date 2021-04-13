«Без меня!»: Бузова сообщила об уходе из «Дома-2»

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова не будет принимать участие в съемках проекта «Дом-2». Об этом блогер сообщила на своей странице в Instagram.

— На днях начались новые съемки реалити-шоу «Дом-2»! Но, скажу Вам сразу, без меня! После долгих раздумий, я все же решила покинуть шоу «Дом-2», с которым провела 17 лет своей жизни, — написала Бузова.

Также певица отметила, что работа в этом телепроекте была для нее шансом, но ей пора «двигаться дальше». Девушка пожелала «построить свою любовь» каждому участнику проекта.

Поклонники поддержали решение Бузовой.

«Молодец! Дальше тебя ждет еще много чего»; «Лучшее решение»; «Олечка, грустно это читать, очень... Но это верное, правильное решение!»; «Молодец, что решила идти в перед» — написали подписчики в комментариях к публикации.

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