Брэд Питт и Зендая станут ведущими премии «Оскар» в 2021 году

Фото: instagram.com/zendaya

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году проведут актеры Брэд Питт и Зендая. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается в официальном Instagram-аккаунте мероприятия.

Кроме того, участие в церемонии вручения наград примут актеры Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. Они будут вручать золотые статуэтки победителям в номинациях.

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» в этом году запланирована на 25 апреля.

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