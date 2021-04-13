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Брэд Питт и Зендая станут ведущими премии «Оскар» в 2021 году
Фото: instagram.com/zendaya

Брэд Питт и Зендая станут ведущими премии «Оскар» в 2021 году

Никита Абрамов

Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году проведут актеры Брэд Питт и Зендая. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается в официальном Instagram-аккаунте мероприятия.

Кроме того, участие в церемонии вручения наград примут актеры Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. Они будут вручать золотые статуэтки победителям в номинациях.

Напомним, 93-я церемония вручения награды «Оскар» в этом году запланирована на 25 апреля.

Читайте также: Назван список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

ведущаяпремия ОскарБрэд Питт
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