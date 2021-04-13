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Самую дорогую картину в мире «Спаситель мира» нашли и снова потеряли
Фото: youtube.com / Сегодня

Самую дорогую картину в мире «Спаситель мира» нашли и снова потеряли

Никита Абрамов

Культура

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» после исчезновения в 2017 году нашлась на яхте саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Известно, что данное полотно было продано на аукционе за 450,3 миллиона долларов. После продажи картина не выставлялась на публике. Изначально предполагалось, что она находилась в хранилище Швейцарии, но в 2017 году ее обнаружили на 134-метровом судне Serene, принадлежащем наследному принцу Саудовской Аравии.

Произведение искусства находилось на яхте до конца 202 года, пока судно не отправилось на ремонт. После этого картину вывезли, и она снова пропала из виду. По словам источников издания The Wall Street Journal, на данный момент полотно находится в секретном месте на саудовской территории. Однако ее точное местоположение не установлено.

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Леонардо да ВинчиСаудовская Аравиякартина
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