Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителя столицы заподозрили в изнасиловании двух малолетних сестер
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Жителя столицы заподозрили в изнасиловании двух малолетних сестер

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Чичерина Карта всех событий

53-летнего учредителя ныне закрытого «Института здоровьеведения» подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух сестер 2003 и 2005 годов рождения. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Жителя столицы заподозрили в изнасиловании двух малолетних сестерФото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Институт находился на улице Чичерина. Известно, что подозреваемый с весны 2015 года до весны 2019 года растлевал несовершеннолетних девочек. По данным следствия, в частности, пострадали две сестры, одна из которых рассказала о произошедшем в медучреждении.

Установлено, что злоумышленник приглашал потерпевших в свой институт якобы для медицинского осмотра и, пользуясь их доверчивостью, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Также мужчина снимал обнаженных детей на фотоаппарат. Следствие проверяет причастность фигуранта к другим подобным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера», сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Читайте также: Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в