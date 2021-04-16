Жителя столицы заподозрили в изнасиловании двух малолетних сестер

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, улица Чичерина Карта всех событий

53-летнего учредителя ныне закрытого «Института здоровьеведения» подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух сестер 2003 и 2005 годов рождения. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Институт находился на улице Чичерина. Известно, что подозреваемый с весны 2015 года до весны 2019 года растлевал несовершеннолетних девочек. По данным следствия, в частности, пострадали две сестры, одна из которых рассказала о произошедшем в медучреждении.

Установлено, что злоумышленник приглашал потерпевших в свой институт якобы для медицинского осмотра и, пользуясь их доверчивостью, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Также мужчина снимал обнаженных детей на фотоаппарат. Следствие проверяет причастность фигуранта к другим подобным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера», сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Читайте также: Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве