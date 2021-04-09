Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве

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Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как таксист изнасиловал женщину, которая уснула во время поездки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 9 апреля.

Инцидент произошел, когда пострадавшая вечером возвращалась с корпоратива, проходившего недалеко от станции «Белорусская». Женщина заснула во время поездки и пришла в чувство, когда злоумышленник вступил с ней в половой контакт. На момент инцидента пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения, уточнил источник «ВМ».

Водителя задержали в тот же день, им оказался уроженец Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее сообщалось о том, что москвич, избивший фельдшера скорой помощи, получил два года колонии.

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