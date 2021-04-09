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Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве
Фото: moscow-live.ru

Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, метро Белорусская Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как таксист изнасиловал женщину, которая уснула во время поездки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 9 апреля.

Инцидент произошел, когда пострадавшая вечером возвращалась с корпоратива, проходившего недалеко от станции «Белорусская». Женщина заснула во время поездки и пришла в чувство, когда злоумышленник вступил с ней в половой контакт. На момент инцидента пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения, уточнил источник «ВМ».

Водителя задержали в тот же день, им оказался уроженец Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее сообщалось о том, что москвич, избивший фельдшера скорой помощи, получил два года колонии.

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