Таксист изнасиловал заснувшую пассажирку в Москве
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как таксист изнасиловал женщину, которая уснула во время поездки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 9 апреля.
Инцидент произошел, когда пострадавшая вечером возвращалась с корпоратива, проходившего недалеко от станции «Белорусская». Женщина заснула во время поездки и пришла в чувство, когда злоумышленник вступил с ней в половой контакт. На момент инцидента пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения, уточнил источник «ВМ».
Водителя задержали в тот же день, им оказался уроженец Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее сообщалось о том, что москвич, избивший фельдшера скорой помощи, получил два года колонии.
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