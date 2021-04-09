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Москвич, избивший фельдшера скорой помощи, получил два года колонии
Фото: mos.ru

Москвич, избивший фельдшера скорой помощи, получил два года колонии

Анастасия Колоскова

Происшествия

Суд приговорил 21-летнего жителя столицы, который избил фельдшера скорой помощи, к двум годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК.

Уточняется, что молодой человек признан виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности».

Ранее сообщалось, что москвич находился в карете скорой помощи вместе со своей сожительницей, которая получила травму ноги. Будучи в нетрезвом состоянии, он набросился с кулаками на фельдшера, после чего скрылся вместе со спутницей.

Медик в результате получил множественные травмы. У него диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа, а также ушибы, ссадины и кровоподтеки на лице. Как отмечается в сообщении, осужденный за преступление признал свою вину и раскаялся в поступке.

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