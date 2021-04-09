Сотрудники соцзащиты побывали в семье девочки, которую чуть не задушила собственная мать

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Сотрудники соцзащиты побывали в семье 10-летней девочки, которую попыталась задушить собственная мать в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Специалисты удостоверились, что в квартире соблюдаются все необходимые условия для проживания ребенка. Как уточнили в пресс-службе, девочка проживает с отцом, бабушкой и дедушкой. Мать школьницы лишь навещает ее. Сотрудники соцзащиты пообщались с девочкой и ее родственниками и предложили свою помощь в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что пьяная москвичка в квартире по адресу улица Корнейчука набросилась на свою 10-летнюю дочь и стала ее душить. В происходящее вмешалась бабушка ребенка, она немедленно остановила не контролирующую себя женщину и вызвала скорую помощь. Позже в отношении москвички Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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