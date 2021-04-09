Пьяная москвичка пыталась задушить собственного ребенка на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку по факту насилия в отношении ребенка. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в квартире на улице Корнейчука пьяная женщина беспричинно начала душить свою 10-летнюю дочь. В это же время в квартире находился некий мужчина, он также был пьян и не воспрепятствовал насилию. Девочке потребовалась помощь врачей, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Известно, что ребенок проживает со своей бабушкой. Также уточняется, что семья состоит на профилактическом учете.

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