Пара решила повеселиться и украла бутылку виски 14-летней выдержки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новослободская улица, 50/1с1 Карта всех событий

В центре Москвы мужчина вместе со своей подругой украл бутылку виски 14-летней выдержки. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел в магазине на Новослободской улице, дом 50. Сотрудница магазина пришла утром на работу и стала обходить торговый зал, проверяя ценники. В какой-то момент она обратила внимание на удивительный парадокс: бутылка виски 14-летней выдержки одновременно была, но в то же время отсутствовала. То есть в базе магазина указанная единица алкоголя числилась, а в торговом зале ее не было.

Для того чтобы разрешить подобное противоречие, девушка начала просматривать записи видеокамер. На одной из записей был запечатлен момент кражи той самой бутылки: неизвестный мужчина в сопровождении своей подруги стоит напротив стенда с алкоголем, а потом просто кладет бутылку в карман куртки и уходит.

Продавщица обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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