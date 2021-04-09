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Пассажир ограбил водителя такси в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажир ограбил водителя такси в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Артамонова, 8к1 Карта всех событий

На западе столицы злоумышленник напал на водителя такси. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Сообщается, что водитель такси ожидал очередного клиента в своей машине. Клиент не заставил себя долго ждать. Сев в салон автомобиля, он указал нужный адрес. По прибытии на место пассажир стал угрожать таксисту ножом и требовать деньги. Не желая испытывать судьбу, водитель отдал все, что у него было, — три тысячи рублей. Получив добычу, преступник скрылся.

В пресс-службе уточнили, что разбойное нападение произошло по адресу улица Артамонова, дом 8, корпус 1. Правоохранители разыскивают грабителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Пассажиру может грозить до десяти лет лишения свободы.

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