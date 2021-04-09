Безработный москвич кинулся с ножом на человека в магазине на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 22к1 Карта всех событий

На севере столицы было совершено разбойное нападение. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Сообщается, что нападение произошло в магазине в Северном Тушине на улице Героев Панфиловцев, дом 22. Нападавший ворвался в магазин и потребовал у продавщицы алкоголь. Женщина предупредила, что позвонит в полицию. Тогда злоумышленник стал угрожать ей ножом, а потом избил ее и скрылся.

Женщину госпитализировали с переломом руки, а преступник вскоре был задержан. Им оказался безработный житель столицы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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