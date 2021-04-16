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Стало известно, какую опасность таит высокое артериальное давление
Фото: pixabay.com

Стало известно, какую опасность таит высокое артериальное давление

Елена Фролова

Здоровье

Повышенное давление является частой проблемой, с которой сталкиваются люди. Но не каждый знает обо всех его последствиях. Чем это может быть опасно для здоровья человека, рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Данную тему эксперт обсудил с телеведущей и врачом Еленой Малышевой в эфире телепередачи «Жить здорово!».

— В глобальном смысле мир ориентируется на систолическое артериальное давление, на верхние цифры. Все, что выше 130 миллиметров ртутного столба, требует лечения, — объяснил Герман Гандельман.

Он также добавил, что существуют разные виды гипертонии. Одной из них является систолическая изолированная гипертония, отмечает Nation News. Бывают случаи, когда поднимаются два вида давления, редко — только диастолическое. При этом кардиолог подчеркнул, что, согласно статистике, каким бы ни было давление, оно всегда чревато инсультом.

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