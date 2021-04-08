Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач предупредил о риске приема обезболивающих при головной боли
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач предупредил о риске приема обезболивающих при головной боли

Иван Юминов

Здоровье

Борьба с головной болью при помощи лекарств может привести к серьезным осложнениям. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный:

— Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений, — рассказал он.

Терапевт отметил, что головная боль может быть вызвана различными обстоятельствами, например аневризмой сосудов, эмоциональным или физическим перенапряжением, а также высоким давлением. Врач предупредил, что прием лекарств должен зависеть от причины возникновения боли и ее должен определить специалист.

— Если у человека боль возникла впервые и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то, конечно же, нужно прийти к врачу. Чтобы врач осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал уже эффективное лечение, сказал, какие таблетки стоит принимать, какие не стоит. Возможно, врач отправит на дополнительную диагностику, — пояснил Безымянный.

Он также рассказал, что, например, при отсутствии должного лечения при аневризме сосудов человек может остаться инвалидом, приводит слова специалиста «Звезда».

Ранее были названы симптомы весенней депрессии, при которых стоит обратиться к специалисту.

Читайте также: Испанские ученые выяснили, как стресс влияет на пол ребенка

врачголовная больобезболивающее
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Все мнения
О проекте
Читайте нас в