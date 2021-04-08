Врач предупредил о риске приема обезболивающих при головной боли

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Борьба с головной болью при помощи лекарств может привести к серьезным осложнениям. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный:

— Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений, — рассказал он.

Терапевт отметил, что головная боль может быть вызвана различными обстоятельствами, например аневризмой сосудов, эмоциональным или физическим перенапряжением, а также высоким давлением. Врач предупредил, что прием лекарств должен зависеть от причины возникновения боли и ее должен определить специалист.

— Если у человека боль возникла впервые и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то, конечно же, нужно прийти к врачу. Чтобы врач осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал уже эффективное лечение, сказал, какие таблетки стоит принимать, какие не стоит. Возможно, врач отправит на дополнительную диагностику, — пояснил Безымянный.

Он также рассказал, что, например, при отсутствии должного лечения при аневризме сосудов человек может остаться инвалидом, приводит слова специалиста «Звезда».

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