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Ученые заявили о том, что подверженные стрессу женщины чаще рожают девочек
Фото: Pexels / C Technical

Ученые заявили о том, что подверженные стрессу женщины чаще рожают девочек

Иван Юминов

Здоровье

Женщины, которые постоянно находятся под стрессом, с большей вероятностью родят девочку. Об этом заявили ученые из испанского Университета Гранады.

— Полученные нами результаты были удивительными, поскольку они показали, что у женщин, родивших девочек, наблюдается более высокая концентрация кортизола в волосах за несколько недель до, во время и после зачатия, чем у мальчиков, — рассказала главный автор работы и исследователь из отдела личности, оценки и психологического лечения Изабель Перальта Рамирес.

Этот феномен может быть объяснен тем, что сперматозоиды с женской хромосомой легче проходят через цервикальную слизь в неблагоприятных условиях, отмечает ФАН.

Ранее стало известно о том, как распознать приближающийся инфаркт.

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