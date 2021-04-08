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Терапевт рассказал, как распознать приближающийся инфаркт
Фото: Pixabay

Терапевт рассказал, как распознать приближающийся инфаркт

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный назвал лучшие способы распознать приближающийся инфаркт. Он напомнил, что инфаркт миокарда стал чаще случаться у молодых людей в возрасте 25-30 лет, поэтому в случае развития признаков заболевания нужно быстро отреагировать и обратиться к врачам.

Медик сообщил, что поводом для беспокойства должна стать любая резкая боль в грудной клетке. По его словам, в этом случае нельзя применять обезболивающие противовоспалительные препараты.

Так, если у пациента появилась резкая боль в груди с иррадиацией в левую руку, а иногда она приводит к развитию резкого кашлевого рефлекса, боль, отдающая в левую лопатку, то ее нельзя купировать обезболивающими. В таком случае нужно, чтобы специалист оценил состояние больного, сделал электрокардиограмму и только потом исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение, перелает портал «Звезда».

Безымянный напомнил, что путь к инфаркту является длинным, так как заболевание развивается за счет образования атеросклеротических бляшек в сосудах из-за неправильного питания, из-за ожирения, курения и приема различных психоактивных веществ.

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