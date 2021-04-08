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Главный педиатр Москвы назвал причины рака у подростков
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Главный педиатр Москвы назвал причины рака у подростков

Юлия Курганова

Здоровье

Главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал причины появления онкологии у подростков. Он сообщил, что алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подрастающего поколения, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда дети недополучают витаминов.

Спиртное воздействует на все органы и системы у развивающегося организма, в том числе у которого ферментативная система еще недостаточно развита.

— Поэтому когда это становится привычкой или образом жизни у подростка — это очень опасно. В будущем употребление алкоголя и курение табака может грозить серьезными поражениями для здоровья ребенка — это снижение иммунной защищенности, это воздействие как на психическое, так и физическое развитие, — предупредил врач.

Он отметил, что у детей из-за пагубных привычек могут развиваться хронические болезни легких: бронхиальная астма, эмфизема, хронические бронхиты и рак легких.

Также педиатр посоветовал обращать внимание на употребление энергетиков, потому что они влияют на метаболизм, сердечно-сосудистую систему и ЖКТ.

В заключение медик подчеркнул, что следует ограничивать чрезмерное употребление фастфуда и сладостей, так как ребенок из-за этого недополучает необходимые витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы, передает РИА Новости.

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