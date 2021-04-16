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Столичные силовики поймали закладчика наркотиков с поличным
Фото: sevbutovo.mos.ru

Столичные силовики поймали закладчика наркотиков с поличным

Никита Абрамов

Происшествия
лососевская улицаКарта всех событий

На северо-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в покушении на крупный сбыт наркотиков. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Подозреваемого задержали на улице Лососевской. В ходе досмотра у злоумышленника изъяли восемь свертков с метадоном. Также правоохранители осмотрели место происшествия, где обнаружили тайник, в котором мужчина оставил два свертка метадона. В автомобиле у мужчины нашли еще 13 свертков с тем же веществом.

Установлено, что мужчина получал наркотики для сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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