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Эксперт призвал россиян не бояться цен на куличи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперт призвал россиян не бояться цен на куличи

Елена Фролова

Общество

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал сообщения о том, что из-за подорожания сахара, муки, джемов, какао и яиц увеличится стоимость некоторых кондитерских изделий, в то числе конфет, вафель и куличей.

— Накануне Пасхи все хотят заработать как можно побольше. Пока идет тестирование рынка — будет ли покупатель приобретать кулич за 200, 800 или полторы тысячи рублей. Какой вес этого кулича? 100, 200 или 500 граммов. Ассортимент будет широк, — пояснил Юрий Кацнельсон.

Он также добавил, что данный продукт — сезонный. Как только пройдет Пасха, кулич по таким ценам никто приобретать не будет. Поэтому до праздника разброс цен будет самым разнообразным. Вместе с тем эксперт считает, что данной выпечки хватит на всех, отмечает ИА «НСН». Причем по ценам, доступным каждому.

Читайте также: Россиянам объяснили, как изменится стоимость кулича в 2021 году

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