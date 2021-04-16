Эксперт призвал россиян не бояться цен на куличи

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Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон прокомментировал сообщения о том, что из-за подорожания сахара, муки, джемов, какао и яиц увеличится стоимость некоторых кондитерских изделий, в то числе конфет, вафель и куличей.

— Накануне Пасхи все хотят заработать как можно побольше. Пока идет тестирование рынка — будет ли покупатель приобретать кулич за 200, 800 или полторы тысячи рублей. Какой вес этого кулича? 100, 200 или 500 граммов. Ассортимент будет широк, — пояснил Юрий Кацнельсон.

Он также добавил, что данный продукт — сезонный. Как только пройдет Пасха, кулич по таким ценам никто приобретать не будет. Поэтому до праздника разброс цен будет самым разнообразным. Вместе с тем эксперт считает, что данной выпечки хватит на всех, отмечает ИА «НСН». Причем по ценам, доступным каждому.

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