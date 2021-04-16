Издательство «Самокат» пригласило москвичей в будущее

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Книжный клуб — магазин издательства «Самокат» 18 апреля станет участником акции «День исторического и культурного наследия». В этот день издательство пригласило юных москвичей и их родителей в будущее, но говорить будут и о прошлом.

Встреча экскурсовода с участниками акции состоится в старинной усадьбе XVIII века, которая является памятником архитектуры города.

В практической части ребята сделают открытку-приглашение с движущимися элементами, а также рассмотрят сделанные фотографии и придумают фантастические истории, которые могли бы произойти на московских улицах.

На встречу нужно принести копии летних фотографий.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте издательства.

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