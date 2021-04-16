Эксперт рекомендовал россиянам запастись наличными

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выразил уверенность в том, что вероятность отключения в России международных платежных систем крайне мала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Visa и MasterCard из-за санкций со стороны Запада могут быть отключены на территории нашей страны. По его словам, чтобы защититься от подобных рисков, нужно создать альтернативные финансовые системы, которые способные заменить иностранные.

— Если это и произойдет, то мы к этому уже готовы. У нас есть система быстрых платежей. В случае отключения Visa и MasterCard пользователи, находящиеся внутри страны, просто смогут забрать свои средства. А вот те, кто окажутся в этот момент за границей, почувствуют дискомфорт, — подчеркнул Гарегин Тосунян.

По его мнению, конечно, в целях так называемой «воздушной подушки» нужно иметь наличность, отмечает ИА «НСН». Как подчеркнул эксперт, если случится самое невероятное, то эту процедуру будут проводить с неким «лагом», что даст людям время, чтобы подготовиться.

Тем временем китаист Николай Вавилов объяснил, нужно ли россиянам покупать юани на фоне стремления российских властей уйти от долларовой зависимости.

— Что касается закупок китайской валюты, то здесь существует много противоречивых мнений. Так, по официальной статистике, юань составляет почти 2,25 процента от всей мировой торговли. Это говорит о том, что это не мировая валюта. Но есть и другое мнение. Совершенно противоположное. Дело в том, что глобальная теневая торговля, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, идет именно в юанях. Поэтому выходит, что на официальную статистику в этом вопросе полагаться трудно, — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что Иран скорее всего начнет торговать в китайской валюте из-за двадцатилетнего соглашения между Тегераном и Пекином. Речь идет о той версии, если Соединенные Штаты разорвут отношения с Китаем, отмечает «Царьград». Помимо этого, подобное соглашение КНР имеет и с Ираком. В результате Пекин станет основным торговым партнером со странами Ближнего Востока.

— Здесь вся схема полностью замкнута на Китае. Он обеспечивает страны данного региона всем необходимым — от всяких мелочей и сложной техники до телекоммуникационных систем. В свою очередь, страны Ближнего Востока продают Китаю нефть, — объяснил Николай Вавилов.

Он также объяснил, что за последние годы отношения между Китаем и Россией не ведутся в долларах, а в евро, рублях и юанях.

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