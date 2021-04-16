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Мосгортранс поддержал законопроект о применении телемедицины для осмотра водителей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мосгортранс поддержал законопроект о применении телемедицины для осмотра водителей

Анастасия Прохорова

Город

В Мосгортрансе поддержали новый законопроект о применении телемедицины в ходе осмотра водителей. Это также поможет сократить затраты и уйти от работы с бумажной документацией. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Начиная с 2019 года Мосгортранс проводит пилотный проект, который позволяет на двух филиалах проводить медосвидетельствование с применением телемедицины более 2 тысяч водителей в день и выпускать их на линию. За два года проведено более полумиллиона таких осмотров, — сообщил директор филиала «Служба информационных технологий и связи» Мосгортранса Дмитрий Ермазаев.

Обсуждение законопроекта о введении телемедицины ведется в связи с необходимостью урегулировать систему медицинских осмотров водителей. Для этого представители транспортных компаний, руководители Минздрава России и эксперты в сфере транспортных предприятий обсуждают допустимые пути решения о порядке введения телемедицины в систему медосмотров водителей. В первую очередь это касается водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров. Также телемедицинские технологии заметно снижают скорость прохождения медосмотров. Поэтому водитель может быстрее сесть за руль и заняться непосредственно той деятельностью, которая следует его должностной инструкции.

Уточняется, что в Государственной думе до конца 2021 года будут рассмотрены предложения министерства здравоохранения о включении телемедицины в систему обязательных медицинских осмотров водителей.

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