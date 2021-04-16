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Россия вышлет пять польских дипломатов
Фото: МИД РФ

Россия вышлет пять польских дипломатов

Кирилл Николаев

Внешняя политика

В ответ на действия Польши Россия вышлет из страны пять польских дипломатов. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В МИД России заявили, что Польша согласилась с мнением администрации президента США о высылке трех российских дипломатов.

— В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов, — говорится в сообщении.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. В МИД республики подчеркнули, что это решение принято из-за нарушения дипломатами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Польши.

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