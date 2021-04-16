Психолог рассказала, что поможет предотвратить весеннюю депрессию

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Как можно предотвратить появление весенней депрессии, рассказала психолог Екатерина Лукашкина.

По ее мнению, при первых признаках хандры человеку нужно окружить себя любящими людьми, которые будут верить в него и готовы оказать ему необходимую поддержку. Эксперт рекомендовала чаще беседовать по душам или даже выговариваться. Так человек сможет почувствовать себя счастливее.

— Практикуйте подобные беседы не реже, чем 1–3 раза в неделю не более одного часа. В этом моменте важно понимать, чтобы собеседник был способен выслушивать, обладал эмпатией и мог откликаться на чувства человека без осуждения, — подчеркнула Екатерина Лукашкина.

Она также посоветовала обратиться за помощью к психологу, если в окружении такого друга для общения не найти. Специалист способен вовремя распознать признаки депрессии и оказать правильную помощь, отмечает Nation News.

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