Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психолог рассказала, что поможет предотвратить весеннюю депрессию
Фото: pixabay.com

Психолог рассказала, что поможет предотвратить весеннюю депрессию

Елена Фролова

Здоровье

Как можно предотвратить появление весенней депрессии, рассказала психолог Екатерина Лукашкина.

По ее мнению, при первых признаках хандры человеку нужно окружить себя любящими людьми, которые будут верить в него и готовы оказать ему необходимую поддержку. Эксперт рекомендовала чаще беседовать по душам или даже выговариваться. Так человек сможет почувствовать себя счастливее.

— Практикуйте подобные беседы не реже, чем 1–3 раза в неделю не более одного часа. В этом моменте важно понимать, чтобы собеседник был способен выслушивать, обладал эмпатией и мог откликаться на чувства человека без осуждения, — подчеркнула Екатерина Лукашкина.

Она также посоветовала обратиться за помощью к психологу, если в окружении такого друга для общения не найти. Специалист способен вовремя распознать признаки депрессии и оказать правильную помощь, отмечает Nation News.

Читайте также: Психолог назвал три признака, по которым можно определить депрессию

депрессияпсихологразговор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в