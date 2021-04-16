Психолог рассказала, что поможет предотвратить весеннюю депрессию
Как можно предотвратить появление весенней депрессии, рассказала психолог Екатерина Лукашкина.
По ее мнению, при первых признаках хандры человеку нужно окружить себя любящими людьми, которые будут верить в него и готовы оказать ему необходимую поддержку. Эксперт рекомендовала чаще беседовать по душам или даже выговариваться. Так человек сможет почувствовать себя счастливее.
— Практикуйте подобные беседы не реже, чем 1–3 раза в неделю не более одного часа. В этом моменте важно понимать, чтобы собеседник был способен выслушивать, обладал эмпатией и мог откликаться на чувства человека без осуждения, — подчеркнула Екатерина Лукашкина.
Она также посоветовала обратиться за помощью к психологу, если в окружении такого друга для общения не найти. Специалист способен вовремя распознать признаки депрессии и оказать правильную помощь, отмечает Nation News.
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