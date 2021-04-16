Более 804 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявили в мире за сутки

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За последние сутки в мире выявили 804 807 новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Число пациентов с коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 138 688 383. Число летальных исходов выросло на 12 955 человек до 2 978 935 умерших.

В Европе за сутки выявили 254 068 случаев коронавируса, в Северной и Южной Америке — 234 282 случая COVID-19, а в Юго-Восточной Азии — 230 151 пациент с коронавирусом.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в США. В стране выявлено 31 103 006 случаев, пишет ТАСС.

Ранее врач сообщил, что осиплость после COVID-19 может продолжаться несколько месяцев.

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