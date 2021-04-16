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Звезда «Гарри Поттера» Хелен Маккрори скончалась в возрасте 52 лет
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009 год)

Звезда «Гарри Поттера» Хелен Маккрори скончалась в возрасте 52 лет

Никита Абрамов

Общество

На 53-и году жизни скончалась звезда серии фильмов о Гарри Поттере, британская актриса Хелен Маккрори. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил ее супруг Дэмиэн Льюис.

— Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе, — написал Льюис в своем Twitter-аккаунте.

Также он отметил, что причиной смерти его супруги стало онкологическое заболевание.

В серии фильмов о Гарри Поттере актриса Хелен Маккрори сыграла Нарциссу Малфой. Также женщина появилась в сериалах «Острые козырьки» и «Доктор Кто».

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