Звезда «Гарри Поттера» Хелен Маккрори скончалась в возрасте 52 лет

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009 год)

На 53-и году жизни скончалась звезда серии фильмов о Гарри Поттере, британская актриса Хелен Маккрори. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил ее супруг Дэмиэн Льюис.

— Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко пылала. Иди на небеса, малышка, и спасибо тебе, — написал Льюис в своем Twitter-аккаунте.

Также он отметил, что причиной смерти его супруги стало онкологическое заболевание.

В серии фильмов о Гарри Поттере актриса Хелен Маккрори сыграла Нарциссу Малфой. Также женщина появилась в сериалах «Острые козырьки» и «Доктор Кто».