Подозрительный предмет нашли при проведении строительных работ в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

Подозрительный предмет обнаружили в столице при проведении строительных работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 16 апреля.

Подозрительный предмет нашли по адресу Сигнальный проезд, дом 35. Территория оцеплена.

В ближайшее время на место приедут полицейские.

Читайте также: Пьяный мужчина избил жену и чуть не задушил 15-летнюю дочь в Подмосковье