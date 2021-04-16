Подозрительный предмет нашли при проведении строительных работ в Москве
Россия, Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий
Подозрительный предмет обнаружили в столице при проведении строительных работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 16 апреля.
Подозрительный предмет нашли по адресу Сигнальный проезд, дом 35. Территория оцеплена.
В ближайшее время на место приедут полицейские.
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