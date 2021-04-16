Цены в российском автопроме выросли на 10,2 процента с начала 2021 года
Цены на продукцию российского автопрома выросли на 10,2 процента с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В марте 2021 года цены выросли на 11,2 процента по сравнению с 2020 годом.
В 2020 году стоимость отечественных автомобилей выросла на 9,4 процента, а стоимость машин иностранных брендов — на 10,3 процента. Цена на подержанные иномарки увеличилась на 4,6 процента.
Уточняется, что цены повышались на фоне снижения курса рубля и повышения ставок утильсбора на машины. Ставки выросли с начала прошлого года на 111 процентов, пишет Интерфакс.
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