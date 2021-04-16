Курсы евро и доллара снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Средневзвешенный курс евро снизился на 122,21 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. А курс доллара снизился до 75,73 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 19:00 по московскому времени составил 90,70 рубля.

Всего на единой торговой сессии было заключено 6714 сделок на сумму 28,32 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 по Москве составил 75,76 рубля. Он снизился на 104,59 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов.

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