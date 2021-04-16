Дептранс Москвы рассказал об итогах конкурса «Голос метро»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Международный день голоса Департамент транспорта Москвы рассказал об итогах конкурса «Голос метро». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Конкурс прошел совместно со школой телевидения «Останкино». Из более чем 800 заявок на озвучку было отобрано десять участников. Они получили возможность пройти специальный курс «Техника речи». В конкурсе принимали участие даже голосовые помощники: Алиса, Олег, Афина и Джой.

По итогам обучения два голоса (мужской и женский) присоединятся к дикторам Московского метрополитена.

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