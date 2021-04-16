«Наталья просто прелесть»: поклонники Рудовой восхитились ее фото в купальнике

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала в своем микроблоге снимок с отдыха, который восхитил поклонников. На фотографии звезда позирует в купальнике на фоне закатного океана.

— Так бы и плавала бесконечно в море на закате... Самое красивое что есть в мире, — подписала снимок актриса.

Поклонники с восхищением отреагировали на публикацию.

«Шикарная»; «Хороша крошка»; «А наталья просто прелесть»; «Вечно можно смотреть на закат и на вас»; «Такое умиротворение», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Рудовой.

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