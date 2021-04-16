«Очень ждали»: поклонники оценили откровенный снимок Ани Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Известная певица Ани Лорак решила похвастаться перед поклонниками своим телом. Она опубликовала в своем микроблоге фотографию с отдыха, на которой она позирует в красном сплошном купальнике на фоне океана.

Поклонники остались в восторге от снимка и поспешили выразить свое восхищение в комментариях.

«Сексуальная!»; «Очень ждали фотографию в купальнике»; «Вы слишком идеальна!»; «Фигура роскошна. Купальник»; «Вау! Каролина, какая у вас потрясающая фигура. Даете мотивацию!»; «Вы — украшение Мальдив», — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте певицы.

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