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Автоэксперт перечислил функции дорогого автопрома, которые перейдут в эконом
Фото: pixabay.com

Автоэксперт перечислил функции дорогого автопрома, которые перейдут в эконом

Елена Фролова

Общество

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, какие актуальные инновации будут использовать в оснащении автомобилей среднего класса в скором времени.

По его мнению, от дорогого автопрома бюджетному перейдут функции, доказавшие свою необходимость. Например, машины недорогого класса уже имеют климат-контроль и камеры заднего вида. Некоторые авто позволяют подключать телефон к голосовому устройству, что дает возможность отвечать на звонок с помощью громкой связи.

— Мне кажется, что в недалеком будущем автомобили бюджетного класса будут иметь системы корректировки света по горизонту. Помимо этого, новшеством может стать проекция на лобовое стекло. Эта функция не требует много затрат, тем более что массовый потребитель ее уже освоил и понял ее необходимость, — объяснил Владимир Бахарев.

При этом он добавил, что современные производители пристальное внимание уделяют безопасности. Поэтому обязательно подобные системы тоже «достанутся по наследству» бюджетным машинам, отмечает Nation News.

Автоэксперт также выразил мнение о том, что в будущем автомобильная индустрия совершит переход на гибридные и электрические двигатели.

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машиныТехнологии и инновацииАвтоэксперты
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