Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака на грядущую неделю

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Некоторые люди считают, что рунические гороскопы точнее, чем астрологические. Однако немногие умеют правильно толковать руны. Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Альгиз, соуло и перто советуют открывать на этой неделе новые возможности, а также реализовывать все свои планы и желания.

Телец

Ансуз, наутиз и перевернутая беркана рекомендуют обратить внимание на свои личные взгляды. Однако стоит быть внимательным к тому, что говорят близкие и коллеги, так как не каждый совет принесет пользу.

Близнецы

Беркана, ансуз и перевернутый отал говорят, что нужно развивать свои дела и проекты. Неделя даст вам хорошие возможности для реализации уже начатых дел.

Рак

Эйваз, вуньо и перевернутая кено рассказывают, что в этот период вам потребуется дополнительное усилие и контроль для достижения гармонии.

Лев

Ансуз, феху и гебо показывают, что на этой неделе появятся отличные возможности для умножения своего финансового состояния.

Дева

Перевернутый уруз, наутиз и йера рекомендуют не напрягаться в трудовой сфере. Нужно сэкономить силы для того, чтобы проанализировать свои ошибки.

Весы

Перевернутый альгиз, перевернутая райдо и соуло не советуют начинать новые дела. Однако руны показывают множество новых возможностей для того, чтобы по-другому взглянуть на проблемы.

Скорпион

Тейваз, перевернутый турисаз и наутиз говорят, что наступило время активных действий. Однако для достижения желаемого результата нужны будут дополнительные обстоятельства.

Стрелец

Ансуз, хагалаз и лагуз советуют прощаться с прошлым для того, чтобы войти в лучшее будущее. Также руны рекомендуют избегать конфликтов.

Козерог

Соуло, эйваз и перевернутая беркана предвещают продуктивную неделю. Однако кто-то может вам помешать достичь желаемых результатов.

Водолей

Иса, наутиз и ансуз говорят о том, что нужно держать свои мысли при себе и не распылять эмоции. На грядущей неделе у вас появятся правильные мысли.

Рыбы

Иса, турисаз и наутиз позволяют преодолеть застой. На будущей неделе для вас откроются новые горизонты и возможности новых достижений, пишет 5-tv.ru.

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