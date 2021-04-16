Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака на грядущую неделю
Некоторые люди считают, что рунические гороскопы точнее, чем астрологические. Однако немногие умеют правильно толковать руны. Рунический провидец Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля для всех знаков зодиака.
Овен
Альгиз, соуло и перто советуют открывать на этой неделе новые возможности, а также реализовывать все свои планы и желания.
Телец
Ансуз, наутиз и перевернутая беркана рекомендуют обратить внимание на свои личные взгляды. Однако стоит быть внимательным к тому, что говорят близкие и коллеги, так как не каждый совет принесет пользу.
Близнецы
Беркана, ансуз и перевернутый отал говорят, что нужно развивать свои дела и проекты. Неделя даст вам хорошие возможности для реализации уже начатых дел.
Рак
Эйваз, вуньо и перевернутая кено рассказывают, что в этот период вам потребуется дополнительное усилие и контроль для достижения гармонии.
Лев
Ансуз, феху и гебо показывают, что на этой неделе появятся отличные возможности для умножения своего финансового состояния.
Дева
Перевернутый уруз, наутиз и йера рекомендуют не напрягаться в трудовой сфере. Нужно сэкономить силы для того, чтобы проанализировать свои ошибки.
Весы
Перевернутый альгиз, перевернутая райдо и соуло не советуют начинать новые дела. Однако руны показывают множество новых возможностей для того, чтобы по-другому взглянуть на проблемы.
Скорпион
Тейваз, перевернутый турисаз и наутиз говорят, что наступило время активных действий. Однако для достижения желаемого результата нужны будут дополнительные обстоятельства.
Стрелец
Ансуз, хагалаз и лагуз советуют прощаться с прошлым для того, чтобы войти в лучшее будущее. Также руны рекомендуют избегать конфликтов.
Козерог
Соуло, эйваз и перевернутая беркана предвещают продуктивную неделю. Однако кто-то может вам помешать достичь желаемых результатов.
Водолей
Иса, наутиз и ансуз говорят о том, что нужно держать свои мысли при себе и не распылять эмоции. На грядущей неделе у вас появятся правильные мысли.
Рыбы
Иса, турисаз и наутиз позволяют преодолеть застой. На будущей неделе для вас откроются новые горизонты и возможности новых достижений, пишет 5-tv.ru.
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