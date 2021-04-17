МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после инцидента с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в посольстве Украины в Москве в субботу, 17 апреля.

— Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД России после задержания украинского консула, — говорится в сообщении.

Представитель посольства заявил, что Украина не приемлет подобных обвинений. Эта ситуация является провокацией со стороны российских спецслужб, добавил он в комментарии УНИАН.

Ранее ФСБ России сообщила, что украинский дипломат был задержан с поличным во время получения информации, которая содержит закрытые данные о российских правоохранителях и ФСБ РФ.

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