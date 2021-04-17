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Сергей Собянин рассказал о международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о международном онлайн-форуме Smart Cities Moscow

Виктория Родимкина

Город

В столице 25–26 мая пройдет международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию умных городов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 17 апреля.

По словам главы города, во время форума будут рассмотрены кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. На мероприятие пригласили свыше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и экспертов международного класса.

— Москва сегодня занимает лидирующие позиции среди умных городов. По итогам прошлого года мы поднялись на 16 строчек в глобальном рейтинге Smart City Index, обогнав Париж, Брюссель и Токио, — отметил мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в столице была создана цифровая экосистема. Москвичи могут решить практически любой вопрос в любое время и с любого устройства. Для этого горожане могут использовать сайт mos.ru, проект «Активный гражданин», а также платформу «Город идей», добавил мэр.

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МоскваСергей Собянинфорум
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