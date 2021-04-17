ФСБ рассказала, за что был задержан украинский консул в Санкт-Петербурге

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Задержанный в Санкт-Петербурге консул Украины Александр Сосонюк искал базы уголовных дел и данные о россиянах. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в субботу, 17 апреля.

— Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел, — рассказал один из свидетелей.

Видео: ФСБ РФ

Сосонюк находился в одном из кафе города. В момент задержания ему передавали некое электронное устройство.

Ранее ФСБ России сообщила, что украинский дипломат был задержан с поличным во время получения информации, которая содержит закрытые данные о российских правоохранителях и ФСБ РФ.

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