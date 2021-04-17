Только одна девушка пришла на кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте

Фото: Вечерняя Москва

Всего лишь одна девушка пришла на кастинг Национального конкурса «Мисс Беларусь», который прошел в Брестском городском дворце культуры.

Марии Кулешовой из Кобринского района 20 лет. У девушки шикарные длинные волосы. Работает модель преподавателем по классу баяна/аккордеона в Киселевцах.

По словам членов жюри, желающие попасть на кастинг еще были, но их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. В основном претендентки не соответствовали критериям по росту, который должен быть не меньше 174 сантиметров, сообщает «Вечерний Брест».

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