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«Глаза нереальные»: Юлия Ковальчук восхитила фанатов новым селфи
Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

«Глаза нереальные»: Юлия Ковальчук восхитила фанатов новым селфи

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук порадовала поклонников новой фотографией. На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи с весенним макияжем. Снимок сделан на заднем сиденье автомобиля.

Звезда сообщила подписчикам, что отправилась на первое выступление после отпуска, и пожелала им хорошо провести выходные.

Снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Юлии Ковальчук. Они сделали актрисе десятки комплиментов.

«Очень мне такой мейк на вас нравится. Вот прям ни больше, ни меньше. Выдержанно и красиво»; «Глаза нереальные»; «Натуральная красота!», — написали поклонники в комментариях.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала, почему отказалась от кофе.

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