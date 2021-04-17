«Глаза нереальные»: Юлия Ковальчук восхитила фанатов новым селфи

Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук порадовала поклонников новой фотографией. На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи с весенним макияжем. Снимок сделан на заднем сиденье автомобиля.

Звезда сообщила подписчикам, что отправилась на первое выступление после отпуска, и пожелала им хорошо провести выходные.

Снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Юлии Ковальчук. Они сделали актрисе десятки комплиментов.

«Очень мне такой мейк на вас нравится. Вот прям ни больше, ни меньше. Выдержанно и красиво»; «Глаза нереальные»; «Натуральная красота!», — написали поклонники в комментариях.

Ранее Юлия Ковальчук рассказала, почему отказалась от кофе.

Читайте также: «Иногда приводит меня в ужас»: Юлия Ковальчук порассуждала о современном ритме жизни