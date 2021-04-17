«Глаза нереальные»: Юлия Ковальчук восхитила фанатов новым селфи
Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук порадовала поклонников новой фотографией. На своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи с весенним макияжем. Снимок сделан на заднем сиденье автомобиля.
Звезда сообщила подписчикам, что отправилась на первое выступление после отпуска, и пожелала им хорошо провести выходные.
Снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков Юлии Ковальчук. Они сделали актрисе десятки комплиментов.
«Очень мне такой мейк на вас нравится. Вот прям ни больше, ни меньше. Выдержанно и красиво»; «Глаза нереальные»; «Натуральная красота!», — написали поклонники в комментариях.
Ранее Юлия Ковальчук рассказала, почему отказалась от кофе.
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