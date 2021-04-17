Движение на Варшавском шоссе восстановили после двух ДТП

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение на Варшавском шоссе восстановлено после двух аварий. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инциденты произошли в субботу, 17 апреля, на Варшавском шоссе в районе пересечения с МКАД. На участке дороги столкнулись два автомобиля, а затем еще три автомобиля. В результате двух аварий никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что движение на Варшавском шоссе было осложнено на 3,2 километра, а полосы перекрыто в районе аварии. В настоящее время проезд транспорта по шоссе восстановлен.

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