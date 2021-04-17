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Баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, 2А Карта всех событий

В магазине на западе Москвы произошел пожар, в здании начали взрываться баллоны с газом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Одноэтажный магазин загорелся в субботу, 17 апреля, по адресу улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 2а. Уточняется, что в здании происходит открытое горение, а также начали взрываться газовые баллоны.

Со стороны магазина идет черный дым, добавил собеседник «ВМ». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Видео: Москва 24, Telegram-канал

Ранее сообщалось, что трава и срубленные деревья загорелись на северо-западе Москвы.

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Происшествиявозгораниепожар
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