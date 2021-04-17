Трава и срубленные деревья загорелись на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62с1 Карта всех событий
Срубленные деревья и трава загорелись на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, по адресу улица Нижние Мневники, дом 62, строение 1. Трава и срубленные деревья загорелись на площади 200 квадратных метров.
По словам собеседника «ВМ», в настоящее время площадь пожара увеличивается.
Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода в центре Москвы.
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