Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трава и срубленные деревья загорелись на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Трава и срубленные деревья загорелись на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62с1 Карта всех событий

Срубленные деревья и трава загорелись на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, по адресу улица Нижние Мневники, дом 62, строение 1. Трава и срубленные деревья загорелись на площади 200 квадратных метров.

По словам собеседника «ВМ», в настоящее время площадь пожара увеличивается.

Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода в центре Москвы.

Читайте также: Движение по Варшавскому шоссе осложнено из-за двух ДТП

возгораниепожарлес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Все мнения
О проекте
Читайте нас в