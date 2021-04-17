Трава и срубленные деревья загорелись на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62с1 Карта всех событий

Срубленные деревья и трава загорелись на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, по адресу улица Нижние Мневники, дом 62, строение 1. Трава и срубленные деревья загорелись на площади 200 квадратных метров.

По словам собеседника «ВМ», в настоящее время площадь пожара увеличивается.

Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что автобус сбил пешехода в центре Москвы.

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