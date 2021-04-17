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Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке
Фото: facebook/TheBritishMonarchy

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Анастасия Волоснова

В мире

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции, которую ведут британские телеканалы.

Церемония состоялась в субботу, 17 апреля. Панихиду провел духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а также настоятель часовни Дэвид Коннер. На похоронах были перечислены все титулы принца Филиппа, после чего гроб с его телом на подземном лифте опустили в подземную королевскую усыпальницу.

Уточняется, что часовня Святого Георгия стала лишь временным захоронением принца. После смерти королевы Елизаветы II принца Филиппа перезахоронят вместе с ней в часовню, где покоится отец британской королевы и другие члены ее семьи, пишет ТАСС.

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 году Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности.

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