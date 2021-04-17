Русская молитва прозвучала на отпевании принца Филиппа
Во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Об этом стало известно в субботу, 17 апреля.
Церемонию в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, которые принц самостоятельно выбрал при жизни.
В англиканство принц Филипп перешел для женитьбы на принцессе Елизавете, до этого он принадлежал к греческой православной церкви. На службе присутствовали его 30 ближайших родственников, отмечает газета The Times.
Ранее стало известно, что принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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