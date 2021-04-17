Русская молитва прозвучала на отпевании принца Филиппа

Фото: royal.uk

Во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Об этом стало известно в субботу, 17 апреля.

Церемонию в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, которые принц самостоятельно выбрал при жизни.

В англиканство принц Филипп перешел для женитьбы на принцессе Елизавете, до этого он принадлежал к греческой православной церкви. На службе присутствовали его 30 ближайших родственников, отмечает газета The Times.

Ранее стало известно, что принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Читайте также: Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти мужа